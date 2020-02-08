Наркодилера из Курска задержали на вокзале в Коле с 10 килограммами марихуаны

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:34:53+03:00

Наркоторговец приехал в Мурманскую область совсем не за северными красотами. Фото: pixabay.com

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Житель Курска приехал обогащаться на продаже наркотиков в Мурманскую область, однако не подумал о том, что о его планах узнают правоохранительные органы.

- Полицейским поступила информация о том, что в Кольский край на поезде прибывает житель другого региона с крупной партией запрещенных веществ. В итоге сотрудники управления по наркоконтролю УМВД России по Мурманской области при содействии отдела по контролю за оборотом наркотиков по Кольскому району задержали мужчину на железнодорожной станции «Кола» в момент, когда тот с большим туристическим рюкзаком собирался покинуть вокзал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Осматривая вещи приезжего, оперативники обнаружили три полиэтиленовых пакета с марихуаной общим весом в 10,5 килограмм. Ранее уже судимый житель Курска пояснил стражам порядка, что приехал в Мурманскую область сбывать наркотики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас злоумышленник находится под арестом. Ему грозит лишение свободы до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU