В мурманском троллейбусе станцевали «Случайный вальс»

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:46:19+03:00

Троллейбус, как машина времени, перенес молодых людей в тяжелое военное время. Фото: vk.com/onf_murmansk

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Настоящее театрализованное представление устроила команда молодежки Общероссийского народного фронта в одном из троллейбусов Мурманска – северяне воссоздали атмосферу военного времени и исполнили танец в память о 77-летней годовщине победы в Сталинградской битве.

- Танец-реконструкция «Случайный вальс» символизирует момент, после которого пары, кружащиеся в танце, надолго, а то и навсегда разделяет война. Проводим эту акцию в общественном транспорте уже по традиции. На улице было очень холодно, мы бы замерзли совсем. А в троллейбусе постановка смотрится красиво и душевно, - рассказала «КП» представитель ОНФ Мурманской области Екатерина Гладышевская.

Такое мероприятие, призванное увековечить память о тяжелых временах Великой Отечественной войны, проводится по всей России и стало уже народным - к нему присоединяются школы, коллективы домов культуры, студенты, волонтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/759566" frameborder="0"></iframe> "Память в танце. Случайный вальс" в Мурманске.Автор: vk.com/onf_murmansk

ИСТОЧНИК KP.RU