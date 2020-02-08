2020-02-08T11:46:19+03:00
Общество

В мурманском троллейбусе станцевали «Случайный вальс»

Акция была посвящена 77-летней годовщине победы в Сталинградской битве [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Троллейбус, как машина времени, перенес молодых людей в тяжелое военное время. Фото: vk.com/onf_murmanskТроллейбус, как машина времени, перенес молодых людей в тяжелое военное время. Фото: vk.com/onf_murmansk
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Настоящее театрализованное представление устроила команда молодежки Общероссийского народного фронта в одном из троллейбусов Мурманска – северяне воссоздали атмосферу военного времени и исполнили танец в память о 77-летней годовщине победы в Сталинградской битве.

- Танец-реконструкция «Случайный вальс» символизирует момент, после которого пары, кружащиеся в танце, надолго, а то и навсегда разделяет война. Проводим эту акцию в общественном транспорте уже по традиции. На улице было очень холодно, мы бы замерзли совсем. А в троллейбусе постановка смотрится красиво и душевно, - рассказала «КП» представитель ОНФ Мурманской области Екатерина Гладышевская.

Такое мероприятие, призванное увековечить память о тяжелых временах Великой Отечественной войны, проводится по всей России и стало уже народным - к нему присоединяются школы, коллективы домов культуры, студенты, волонтеры.

"Память в танце. Случайный вальс" в Мурманске.Автор: vk.com/onf_murmansk

ИСТОЧНИК KP.RU

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