2020-02-08T11:02:00+03:00
Происшествия

На похороны подростка из Ковдора, который потерял семью в пожаре, собирают деньги

Следователям еще предстоит узнать, от чего погиб 17-летний юноша
Наталья ЛОБАНОВА
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Родственникам погибшего ковдорчанина нужна финансовая помощь. Фото: vk.com/kovdor_fotoРодственникам погибшего ковдорчанина нужна финансовая помощь. Фото: vk.com/kovdor_foto
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Печальные известия пришли 5 февраля из Ковдора: погиб 17-летний Ярослав Сандул, семья которого сгорела при пожаре несколько лет назад. В итоге, опека над подростком легла на плечи его тети. Сейчас родственники погибшего северянина нуждаются в финансовой поддержке на погребение и другие нужды.

- 5 февраля в результате несчастного случая погиб несовершеннолетний житель Ковдорского района. Все, кто желает оказать материальную помощь семье подростка, могут перевести средства на имя Валерии Сандул через мобильный банк по номеру 8 (911) 315 66 32. Благодарим всех за понимание, - отметили в администрации Ковдорского района.

Из-за чего конкретно умер молодой человек – пока что не известно.

- В настоящий момент по факту гибели проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер, - рассказала «КП» и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Связаться с родственниками, а именно с тетей погибшего можно по телефону: 8 (921) 272 95 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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