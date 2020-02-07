2020-02-07T17:43:32+03:00
Общество

В Мурманске гонщик на BMW устроил дрифт среди маршруток

Пользователи соцсетей не оценили заезд [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Заезд BMW попал на камеру мобильного телефона. Фото: Оксана ЛелекоЗаезд BMW попал на камеру мобильного телефона. Фото: Оксана Лелеко
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Стоять на остановке в ожидании долгожданного транспорта отнюдь не весело: одни зависают в мобильном, другие придаются своим думам, а третьи глазеют по сторонам. Вот для них-то видимо и старался гонщик на BMW вечером 6 февраля.

- Пока стояла и ждала маршрутку №125, тут некто решил показать свой экстрим, - поделилась видео северянка Оксана Лелеко.

Площадкой для своего выступления гонщик выбрал верхнюю привокзальную площадь, где конечная большинства пригородных и междугородних автобусов.

Но, если дрифт пользователей соцсетей, мягко говоря, не впечатлил, то пара острых моментов все же была. Почти каждый из 30604 зрителей – именно столько просмотров набрало видео – затаив дыхание, гадали, угодит ли скоростной болид в припаркованный рейсовый микроавтобус и не собьет ли как кеглю в боулинге неосторожного пешехода. К счастью, обошлось, и все остались целы.

- Я думаю, ДПС это видео заинтересует, и инспекторы оценит это выступление на пять тысяч рублей, ведь там стоят «кирпичи» на въезде на эту площадку, - заметил пользователь под ником Мудрый Старец.

Водитель BMW устроил дрифт у мурманского вокзала.Автор: Оксана Лелеко

ИСТОЧНИК KP.RU

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