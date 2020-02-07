Двое жителей Снежногорска убили знакомого за просьбу не обижать женщину

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:17:11+03:00

После этого северяне решили прихватить с собой пару телевизоров, пылесос и одежду погибшего

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Летом прошлого года 34-летний и 29-летний жители Снежногорска сговорились обокрасть квартиру своего знакомого, напоив того алкоголем. План воришкам удался, но закончился непоправимыми последствиями.

- 10 июня 2019 года северяне распивали спиртное в квартире местного жителя, В это время ним присоединилась подруга одного из северян, которую последний ударил по лицу и голове, так как она отказала ему в близости. За даму заступился хозяин квартиры, объяснив обидчику, что мужчина не должен обижать женщину и поднимать на нее руку. Такое нравоучение не понравилось злоумышленнику, за что он разбил ему голову. От полученной черепно-мозговой травмы тот потерял сознание, - рассказали в Полярном районном суде Мурманской области.

Увидев, что мужчина в отключке, снежногорцы похитили у него цифровой телевизионный ресивер, DVD проигрыватель, два телевизора, пылесос и одежду потерпевшего. На следующий день сын потерпевшего пришел в квартиру к отцу и нашел его на кровати в крови, вызвал скорую. Однако спасти северянина не удалось, он скончался в больнице.

Похищенное имущество злоумышленники вернули сыну погибшего, принесли извинения за кражу. По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» суд приговорил жителя Снежногорска к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор Полярного районного суда Мурманской области не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU