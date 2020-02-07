В «Пулково» проверяют пассажиров, прибывших из Мурманска, на коронавирус

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:56:23+03:00

Это правило распространяется на все самолеты, на борту которых есть туристы из Китая

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Руку на пульсе страшного и ужасного коронавируса сегодня держат во всех российских городах, а к прибывшим из Китая, где разыгралась эпидемия, туристам относятся особенно осторожно. Проверку на наличие симптомов заболевания приходится проходить во всех воздушных гаванях России.

- Сотрудники Роспотребнадзора дежурят в здании аэровокзала и проверяют всех пассажиров, собирающихся вылетать из столицы Заполярья, - рассказал «КП» источник в аэропорту «Мурманск».

В Санкт-петербургском «Пулково» же наоборот проверку проходят прибывшие из Мурманска самолеты.

- Если авиакомпания заявляет о том, что на борту ее воздушного судна есть граждане Китайской народной республики, то специалисты обследуют всех пассажиров этого рейса, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Прибывшим пассажирам прямо на борту меряют температуру тепловизором и раздают памятки с симптомами коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU