2020-02-07T14:56:23+03:00
Происшествия

В «Пулково» проверяют пассажиров, прибывших из Мурманска, на коронавирус

Это правило распространяется на все самолеты, на борту которых есть туристы из Китая
Елена МОЛОДЦОВА
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Сотрудники Роспотребнадзора дежурят в аэропорту "Мурманск". Фото: Эдуард ДомбайСотрудники Роспотребнадзора дежурят в аэропорту "Мурманск". Фото: Эдуард Домбай
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Руку на пульсе страшного и ужасного коронавируса сегодня держат во всех российских городах, а к прибывшим из Китая, где разыгралась эпидемия, туристам относятся особенно осторожно. Проверку на наличие симптомов заболевания приходится проходить во всех воздушных гаванях России.

- Сотрудники Роспотребнадзора дежурят в здании аэровокзала и проверяют всех пассажиров, собирающихся вылетать из столицы Заполярья, - рассказал «КП» источник в аэропорту «Мурманск».

В Санкт-петербургском «Пулково» же наоборот проверку проходят прибывшие из Мурманска самолеты.

- Если авиакомпания заявляет о том, что на борту ее воздушного судна есть граждане Китайской народной республики, то специалисты обследуют всех пассажиров этого рейса, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Прибывшим пассажирам прямо на борту меряют температуру тепловизором и раздают памятки с симптомами коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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