Лакомство не для белочек: житель Мурманской области сбывал наркотики в скорлупе грецкого ореха

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:29:17+03:00

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21-летний северянин, который отправился в Новороссийск сбывать наркотики, попался в руки правоохранительных органов. Молодой человек придумал довольно оригинальный способ передавать психотропные вещества, но его план потерпел фиаско.

- Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Новороссийску получили информацию о том, что приезжий из Мурманской области сбывает в городе наркотических средства. Эти сведения подтвердились: полицейские задержали молодого человека, когда он делал тайниковую закладку. Свертки с порошкообразным синтетическим веществом – мефедроном, он поместил в скорлупу грецких орехов, - рассказали в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Когда правоохранители осматривали место проживания северянина, то обнаружили пакеты с мефедроном и амфетамином, общей массой около полтора грамма, а также с марихуаной и гашишным маслом, общей массой около 55 грамм. Оказалось, что наркодиллер через Интернет оптом закупал наркотики, фасовал и сбывал их в Новороссийске.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит лишение свободы до 20 лет, а пока северянин заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU