2020-02-07T08:37:11+03:00
Происшествия

В Кольском заливе искали двух мужчин в оранжевых жилетах

Спасатели не обнаружили в ледяной воде терпящих бедствие
Елена МОЛОДЦОВА
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В заливе спасатели не нашли терпящих бедствие.В заливе спасатели не нашли терпящих бедствие.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несмотря на разгар зимы, северяне умудряются попасть в беду на воде. Именно такой несчастный случай произошел накануне вечером в окрестностях Мурманска.

- В 18.05 6 февраля из дежурной части УМВД по Мурманской области поступило сообщение, что двое мужчин в оранжевых жилетах находятся в воде в районе Кольского залива. Течение несет их в сторону города Колы, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Понятно, что отспециалистов требовалась незамедлительная реакция – в ледяной воде люди долго не продержатся и, если не утонут – все-таки в жилетах, то элементарно замерзнут. На место тут же выдвинулись двое спасателей аварийно-спасательного отряда «ЕДДС» и еще трое из Арктического комплексно аварийно-спасательного центра. Однако как не искали они терпящих бедствие, найти мужчин им не удалось.

- Информация не подтвердилась, работы завершены. Те, кого спасатели встретили в акватории Кольского залива, в помощи не нуждались. Планируется взаимодействие с полицией: не поступит ли им заявление о пропажи мужчин, - отметил Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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