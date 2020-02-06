Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:06:23+03:00

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Капризная погода то и дело устраивает засаду путешественникам, которые очень хотят попасть в Териберку. 3 февраля дорогу в отдаленное село на берегу Северного Ледовитого океана закрыли уже в шестой раз с начала этого года.

Метель, сильный порывистый ветер и нулевая видимость никак не давали туда добраться, или, наоборот, выбраться, несколько дней подряд. В итоге в поморское село пришлось отправлять гуманитарную помощь: продукты для детсадов и школ, а еще запасы топлива. К счастью, сейчас путь в Териберку снова свободен.

- Автоподъезд к селу Териберка от нулевого до 40-го километра открыт для проезда с 10.00 6 февраля, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Теперь остается надеяться, что дорогу не закроют в очередной раз. Хотя и при перекрытой трассе находятся отважные северяне-автовладельцы и туристы из Китая, которые, несмотря ни на что, рвутся в поморское село, тем самым создавая проблемы и себе, и дорожникам.

ИСТОЧНИК KP.RU