В Коле за год возведут бассейн за 250 миллионов рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:40:13+03:00

Бассейн в Коле появится уже через год. Фото: Администрация Кольского района

Большая стройка в Мурманской области начнется уже в этом году

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О том, что в Коле должен появиться свой бассейн, говорили давно. Однако дальше разговоров дело не уходило. А между тем горожанам приходилось ездить поплавать в Мурмаши или Мурманск. Но скоро эта ситуация изменится.

- Строительство бассейна в Коле начнется уже в этом году. Проект уже готов и прошел государственную экспертизу, - сообщили в администрации Кольского района.

Кстати, открыть бассейн собираются уже в 2021 году. Быстровозводимое сооружение появится рядом с действующим физкультурно-оздоровительным комплексом. Внутри будут две цельнометаллические чаши – такими уже не одно десятилетие пользуются в западных странах. Длина каждой из пяти дорожек большой чаши – 25 метров, а ширина - два метра. Плавать будет комфортно!

Обойдется бассейн в 250 миллионов рублей. Сумма немаленькая, но уже заложена в федеральном проекте «Детский спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU