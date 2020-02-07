В Мурманске ищут дом для 18 кошек, освободившихся из колонии

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:20:54+03:00

Жизнь на зоне оказалась куда сытнее, чем на свободе в ЦВСЖ. Фото: "Нежные кошки"

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На территории любой исправительной колонии Мурманской области можно встретить кошек. За хорошее поведение и трудовые подвиги осужденным разрешают держать домашних животных, да и забота о братьях наших меньших способствует исправлению даже самых отпетых уголовников. Но что делать, когда срок отбытия наказания закончился?

Одни забирают питомцев с собой на волю, другие, понимая, что прокормить животинку вряд ли получится, передают по наследству друзьям на зоне. Но в начале февраля что-то пошло не так, и в Центре временного содержания животных в Мурманске оказались сразу 18 мурлык … из тюрьмы. Правда, руководство уверяет, что откуда прибыли котейки к ним, не знает.

- Откуда эти кошки, мне сообщили сразу несколько человек. Все животные ухоженные, в самодельных ошейниках и с бантиками, на некоторых из которых написаны клички. Кошки ручные и просто просятся на руки, заглядывают в глаза, - рассказывает хозяйка группы «Нежные кошки» Елена Нежинская.

Зоозащитнице стало жалко преданных осужденными животных, и она стала искать для них хотя бы временный дом. Большинство добросердечная мурмначанка пристроила на передержку, но впереди ее и новых подопечных ждут поиски надежных хозяев. Помочь кошкам из зоны можно также кормом и медикаментами.

По всем вопросам обращаться к Елене по телефону 8-900-938-04-83.

ИСТОЧНИК KP.RU