В 2019 году в Мурманской области женились и умирали чаще, чем разводились и рождались

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:13:14+03:00

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В отчете за 2019 год по жизни в Мурманской области есть как положительные, так и отрицательные моменты.

С рождаемостью и смертностью дела обстоят не очень радостно. За год в регионе зарегистрировали 6752 акта о рождении и 8525 – о смерти. Но в 6 населенных пунктах региона записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти. Это Печенгский район, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево.

- К сожалению, смертность выше, но, стоит отметить, ненамного. Рождаемость активно повышается, а показатели смертности падают. Браки все-таки преобладают, но и разводов много, - уверила ранее в интервью «КП» начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Создателей ячеек общества среди северян в минувшем году было действительно значительно больше, чем разрушителей. Зарегистрировано 4 023 записи актов о расторжении брака, что на 37 больше, чем в 2018 году. Вступить в брак в 2019 году пожелали 5 063 пары, что на 311 меньше, чем в 2018 году.

- Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 44 ритуала серебряных и золотых свадеб, - сообщается на сайте министерства юстиции Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU