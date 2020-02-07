2020-02-07T08:42:16+03:00
Общество

На федеральной карте ограничения свободы интернета Мурманская область закрашена красным

За 2019 год жители региона часто сталкивались с серьезным давлением
Лидия АРСТОВА
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Мурманская область в числе "красных" регионов по Интернет-давлению. Фото: "Агора"Мурманская область в числе "красных" регионов по Интернет-давлению. Фото: "Агора"
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Мурманская область попала в число 43 регионов, в которых пользователи всемирной сети столкнулись с давлением. Это следует из доклада о свободе интернета в России за 2019 год, который 4 февраля опубликовали Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода".

Исследование посвящено обзору вмешательства в свободу Интернета в России в 2019 году. Для получения данных проводился постоянный мониторинн, который "Агора" непрерывно ведет с 2008 года.

Сложно сказать, что в целом по стране ситуация ухудшается. В 2019 году зафиксировали 438 981 (в 2018 году — 662 842) отдельный случай вмешательства в свободу Интернета в России. Доминирующая часть из них (434 275) связана с ограничением доступа к сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным причинам.

Число регионов с Интернет-давлением увеличилось незначительно — в 2019 году в «красную зону» попало 43 субъекта страны (в 2018 году — 41). В этот раз ярко-алым на карте покрасили и Мурманскую область. Также заметно ухудшилась ситуация в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской и других областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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