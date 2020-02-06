2020-02-06T14:05:31+03:00
Общество

В последний раз такой снежный январь в Мурманске был 80 лет назад

С начала зимы количество снега в 1,5 раза превышает норму
Лидия АРСТОВА
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Такого снежного января в столице Заполярья не было давно.Такого снежного января в столице Заполярья не было давно.Фото: Олег ФИЛОНОК
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«Такого снегопада давно не помнят здешние места…» - самая актуальная песня для погоды в Мурманске в первый месяц 2020 года. Бить снежные рекорды столица Арктики начала еще в конце ноября, а в январе и вовсе заставила сотрудников гидрометцентра ахнуть: такого количества осадков в городе не было больше восьми десятков лет!

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», в январе 2020 года в столице Заполярья количество выпавших осадков составило 229% от климатической нормы. Всего с начала северной зимы (ноябрь – январь) количество снега более чем в 1,5 раза превысило норматив. Более снежными были лишь аналогичные зимние периоды 1951-1952 и 2016-2017 годов.

- Обильные снегопады происходят, когда циклоны часто смещаются через Кольский полуостров и в непосредственной близости от него. Именно в Мурманске такой снежный январь зафиксирован впервые за даже более чем восьмидесятилетний период инструментальных наблюдений. Были более снежные периоды с ноября по январь, - сообщили «Комсомолке» в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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