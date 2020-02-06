2020-02-06T17:26:14+03:00
Происшествия

Театр двух актеров: в Мурманске водитель и дорожный полицейский разыграли ДТП

Спектакль понадобился, чтобы страховая компания выплатила деньги
Лидия АРСТОВА
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За фальшивое ДТП страховая заплатила настоящие деньги.За фальшивое ДТП страховая заплатила настоящие деньги.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На что только не идут люди, чтобы легким путем пополнить кошелек: воровство, мошенничество, шантаж. А в Мурманске для достижения цели разыграли целую драму, да не на сцене, а на автозаправке. Зрители в первом ряду без бинокля – страховщики, роли исполняли инспектор ДПС и водитель.

Мурманский следком возбудил уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования по статье 159.5 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В минувшем году инспектор ОВ ДПС ОМВД России по Кольскому району в компании знакомого водителя решили подстроить страховой случай.

20 сентября 2019 года на заправке автодороги «Кола Р-21» хозяин машины инсценировал ДТП. На место приехал сотрудник ДПС, да не простой, а подставной. Инспектор составил документы, которые «пострадавший» направил в страховую компанию. Та признала аварию страховым случаем и выплатила 26100 рублей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного противоправного деяния. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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