2020-02-06T17:33:38+03:00
Дом. Семья

Заполярный Мухтар: в Зеленоборском служебный пес нашел квартирного вора

Яша привел правоохранителей прямо в квартиру подозреваемого
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Яша взял преступника по горячим следам. Фото: УМВД России по Мурманской областиЯша взял преступника по горячим следам. Фото: УМВД России по Мурманской области
Изменить размер текста:

Собака – друг человека. Умные животные уже давно стоят лапа к плечу с людьми в различных профессиях и успешно справляются со своими обязанностями. Так, в Кандалакшском районе служебный пес Яша помог раскрыть квартирную кражу.

В полицию обратился 27-летний житель поселка Зеленоборский и рассказал о пропаже вещей из нежилого дома, который стал складом. Сумма похищенного имущества составила больше 5 тысяч рублей. На место выехала полиция с кинологом и служебной собакой.

Немецкая овчарка Яша не захотел присутствовать при опросе потерпевшего и ринулся по следам похитителя. Мохнатый полицейский прошел несколько домов и привел правоохранителей на соседнюю улицу к жилищу подозреваемого. Злоумышленника взяли по горячим следам вместе с награбленным. Неоднократно судимый 47-летний северянин во всем сознался и рассказал, что давно нигде не работает и хотел легкой наживы, ведь украденное можно продать.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В ходе осмотра похищенное имущество изъято. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области украли электроэнергии на 29 миллионов рублей
Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток
В 2019 году в Мурманской области женились и умирали чаще, чем разводились и рождались
Театр двух актеров: в Мурманске водитель и дорожный полицейский разыграли ДТП
Заполярный Мухтар: в Зеленоборском служебный пес нашел квартирного вора
В последний раз такой снежный январь в Мурманске был 80 лет назад
Стали известны подробности драки, которая закончилась убийством жителя Апатитов
В Мурманской области увеличили стоимость «Родового сертификата»
Стало известно, будет ли переезжать мурманский кинотеатр «Северное сияние»
Раненый свиристель добрался из Мурманска в Москву на попутке
Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»
В Мурманске следователи разберутся в ситуации с лежачей бабушкой, о которой не заботится сын
После жалобы жителей Колы на засыпанный снегом тротуар дорожники взяли его на особый контроль
Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала
Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»