Заполярный Мухтар: в Зеленоборском служебный пес нашел квартирного вора

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:33:38+03:00

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Собака – друг человека. Умные животные уже давно стоят лапа к плечу с людьми в различных профессиях и успешно справляются со своими обязанностями. Так, в Кандалакшском районе служебный пес Яша помог раскрыть квартирную кражу.

В полицию обратился 27-летний житель поселка Зеленоборский и рассказал о пропаже вещей из нежилого дома, который стал складом. Сумма похищенного имущества составила больше 5 тысяч рублей. На место выехала полиция с кинологом и служебной собакой.

Немецкая овчарка Яша не захотел присутствовать при опросе потерпевшего и ринулся по следам похитителя. Мохнатый полицейский прошел несколько домов и привел правоохранителей на соседнюю улицу к жилищу подозреваемого. Злоумышленника взяли по горячим следам вместе с награбленным. Неоднократно судимый 47-летний северянин во всем сознался и рассказал, что давно нигде не работает и хотел легкой наживы, ведь украденное можно продать.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В ходе осмотра похищенное имущество изъято. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU