В Мурманской области увеличили стоимость «Родового сертификата»

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:04:10+03:00

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Рождение ребенка – большое и радостное событие для каждой семьи, но также еще и затратное. И чтобы финансово поддержать новоиспеченных мам, Фонд социального страхования перечисляет в медучреждения средства по программе «Родового сертификата». С начала 2020 года его сумма выросла на тысячу рублей и теперь составляет 12 тысяч на роженицу.

- Из этих средств четыре тысячи рублей идут на дородовой период, шесть тысяч выделяют на оплату медпомощи женщинам и новорожденным в период родов и после них, две тысячи рублей тратят на медосмотры ребенка в первый год жизни. А теперь, когда стоимость сертификата увеличилась, северянкам будет предоставляться еще и правовая, психологическая и медико-социальная помощь, - уточнили в мурманском региональном отделении фонда соцстрахования России.

В прошлом году женским консультациям, роддомам, перинатальным центрам и детским поликлиникам Кольского края перечислили 62,5 миллиона рублей по данной программе.

Получить «Родовой сертификат» могут все женщины с гражданством России, в том числе военнослужащие, работающие и безработные, несовершеннолетние, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в нашей стране на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU