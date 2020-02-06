2020-02-06T13:36:46+03:00
Происшествия

Стали известны подробности драки, которая закончилась убийством жителя Апатитов

По одной из версий следователей, мужчину зарезал знакомый из-за денежного долга
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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За свое преступление злоумышленнику светит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской областиЗа свое преступление злоумышленнику светит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Днем пятого февраля в Апатитах случилась кровавая драка, закончившаяся непоправимым. 36-летний местный житель зарезал своего знакомого ножом, и спасти мужчину уже не удалось. Сейчас стали известны подробности совершенного убийства.

- По версии следствия, возле дома №36 на улице Бредова между горожанами произошел конфликт. В какой-то момент разозлившийся северянин, который, к слову, был трезв, достал нож и несколько раз ударил им в грудь 37-летнего оппонента. От полученных повреждений последний скончался в медучреждении, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Подозреваемого задержали на месте, его собираются заключить под стражу. Сейчас устанавливается мотив совершенного им преступления. По одной из версии следователей, убийство случилось из-за денег, которые злоумышленник задолжал погибшему.

На апатитчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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