2020-02-06T17:39:41+03:00
Общество

В Мурманской области украли электроэнергии на 29 миллионов рублей

Бесплатным светом пользовались как простые граждане и предприниматели, так и администрации муниципалитетов
Елена ЧУМАКОВА
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Энергетики нашли 28 ушлых потребителей и наказали рублем.Энергетики нашли 28 ушлых потребителей и наказали рублем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бесплатный сыр только в мышеловке. Так гласит известная пословица, но все равно находятся те, кто пытаются бесплатно получить услугу или ресурс. В этот раз жители Мурманской области нахимичили со светом аж на несколько десятков миллионов рублей.

- В 2019 году было выявлено 28 фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом 6,7 миллионов кВтч. Ущерб составил 29 миллионов рублей, - рассказывают в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад». – Среди недобросовестных потребителей физические лица, индивидуальные предприниматели и даже администрации муниципальных образований.

Правда, как известно, скупой платит дважды. За неучтенную электроэнергию потребителям пришлось заплатить в несколько раз дороже. По закону в таких случаях расчеты производятся не по показаниям прибора учета, а исходя из максимальной мощности всех устройств при их круглосуточной работе.

Кроме того энергетики обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь нарушителей к административной ответственности, а заодно заблокировать четыре сетевых ресурса, которые рекламировали приборы, искажающие показания электросчетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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