Стало известно, будет ли переезжать мурманский кинотеатр «Северное сияние»

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:50:31+03:00

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В Мурманске давно ходили слухи то о закрытии, то о переезде кинотеатра «Северное сияние». Все строили догадки, почему заведение не может оставаться на плаву в "Мурманск Молле", несмотря на то, что в торговом центре всегда много посетителей и спрос на кино есть. Точки над i в итоге расставил глава областного центра Андрей Сысоев, когда совершал свой традиционный объезд города.

– У нас были серьезные переговоры с собственником помещения, где находится кинотеатр: высокая арендная плата затрудняла деятельность предприятия. Сейчас достигнута предварительная договоренность с арендодателем о снижении финансового бремени, поэтому «Северное сияние» останется на прежней площадке и продолжит свою работу. Я считаю это важным моментом в культурной жизни нашего города, - прокомментировал ситуацию мэр заполярной столицы.

Так что мурманчане могут со спокойной душой запасаться попкорном и отправляться смотреть новинки кино в привычном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU