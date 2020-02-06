Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:59:42+03:00

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Этой зимой снег доставляет особенно много хлопот тем, кто его убирает. И дело даже не в том, что с неба сыпет слишком много. А потому что новое руководство Мурманской области очень нетерпимо относится к разгильдяйству в сфере ЖКХ.

Да и глава администрации Мурманска реагирует на такие вещи остро. Достаточно жалобы в "ВКонтакте", что мама с коляской не может пройти, как тут же дорогу приводят в порядок. Впрочем, Евгений Никора и сам готов взяться за лопату.

На днях он пришел в благотворительную организацию «Радуга», которая в том числе помогает многодетным семьям. И понял, что в само здание попасть можно с трудом.

- Лестница, по которой посетители поднимаются и спускаются перед зданием, была не почищена и не посыпана песком. Скользкие и опасные ступеньки! Совершенно недопустимая ситуация у входа в организацию для инвалидов! Пришлось лично взяться за лопату, поскольку даже в моем присутствии руководство управляющей компании «Управдом» утверждало, что «лестница не наша», - сообщил Евгений Никора.

Но даже без снега попасть сюда трудно. Дело в том, что у крыльца нет пандуса или подъемника, что доставляет немало хлопот инвалидам.

- Проблема серьезная, я поручил специалистам провести необходимые расчеты и подготовить проекты технических решений, чтобы весной приступить к работам, - отметил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU