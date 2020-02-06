2020-02-06T09:59:42+03:00
Общество

Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»

Управляющая организация отказалась убирать снег
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Евгений Никора взялся за лопату, раз "управляшка" не хочет. Фото: администрация города МурманскаЕвгений Никора взялся за лопату, раз "управляшка" не хочет. Фото: администрация города Мурманска
Изменить размер текста:

Этой зимой снег доставляет особенно много хлопот тем, кто его убирает. И дело даже не в том, что с неба сыпет слишком много. А потому что новое руководство Мурманской области очень нетерпимо относится к разгильдяйству в сфере ЖКХ.

Да и глава администрации Мурманска реагирует на такие вещи остро. Достаточно жалобы в "ВКонтакте", что мама с коляской не может пройти, как тут же дорогу приводят в порядок. Впрочем, Евгений Никора и сам готов взяться за лопату.

На днях он пришел в благотворительную организацию «Радуга», которая в том числе помогает многодетным семьям. И понял, что в само здание попасть можно с трудом.

- Лестница, по которой посетители поднимаются и спускаются перед зданием, была не почищена и не посыпана песком. Скользкие и опасные ступеньки! Совершенно недопустимая ситуация у входа в организацию для инвалидов! Пришлось лично взяться за лопату, поскольку даже в моем присутствии руководство управляющей компании «Управдом» утверждало, что «лестница не наша», - сообщил Евгений Никора.

Но даже без снега попасть сюда трудно. Дело в том, что у крыльца нет пандуса или подъемника, что доставляет немало хлопот инвалидам.

- Проблема серьезная, я поручил специалистам провести необходимые расчеты и подготовить проекты технических решений, чтобы весной приступить к работам, - отметил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»
В Мурманске следователи разберутся в ситуации с лежачей бабушкой, о которой не заботится сын
После жалобы жителей Колы на засыпанный снегом тротуар дорожники взяли его на особый контроль
Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала
Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»
Стала известная причина, по которой китайцы перестали являться на рейсы из Мурманска
Цепочка столкновений: На дороге под Кильдинстроем Mercedes врезался в «ГАЗель», а та наехала на автобус МАЗ
Тротуар в центре Мурманска почистили после видеобращения многодетной мамы
В Апатитах во время драки зарезали мужчину ножом
В Мурманске собирают для нуждающихся мази, лекарства и бинты
Житель Мурманска купил лотерейный билет за 840 рублей и выиграл 12 миллионов
В Коле «Алеша» успел потрескаться после недавнего ремонта
Больше 40 часов в изоляции: В Териберку отправили две колонны с продуктами и топливом
В Мурманске будет два домика "моржей"
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
В фитнес-клубе Мурманска на беговой дорожке умер 33-летний тренер
Ольга Бузова восхитилась студентом из Апатитов, организовавшим бизнес на уборке снега
Рыбный порт Мурманска выиграл суд на 150 миллионов рублей
В Мурманске из-за ситуации с коронавирусом дезинфицируют общественный транспорт
Для спасенного на теплотрассе щенка ищут дом
Сгоревший мурманский траулер "Бухта Наездник" утилизируют в Норвегии
В Оленегорске и Кировске появятся кинотеатры
Для того чтобы мальчик из Мурманска мог слышать, нужно собрать 170 тысяч долларов
Пьяный пассажир поезда Мурманск – Москва обматерил и ударил полицейского
Мурманская область заняла первое место среди самых «безналичных» регионов России