2020-02-06T11:09:00+03:00
Дом. Семья

Раненый свиристель добрался из Мурманска в Москву на попутке

Теперь в приюте для бездомных животных пригрели утку, едва не замерзшую в морозы [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Раненый свиристель благополучно добрался до столицы. Фото: Приют для бездомных животных МурманскаРаненый свиристель благополучно добрался до столицы. Фото: Приют для бездомных животных Мурманска
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Мир не без добрых людей! И одна из них - руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина. Она готова всегда прийти на помощь попавшему в беду хвостатому или пернатому. С начала года в ее добрых руках побывали уже три птицы.

Напомним, Оксана Львовна искала попутку до Первопрестольной для раненного свиристеля и, как выяснилось, нашла. Правда, не только для него.

- Я совсем не была готова, чтобы у меня одномоментно появились три подопечные птицы. Две - раненный свиристель и еще одна птица (пока не скажу какая) – уже в Москве: пригреты, накормлены и ждут посещения врачей. А вот - третья утка, - которую подобрал молодой человек в пик морозов, - рассказывает Оксана Анчишкина. – Птица, которую мы назвали Тиной, практически примерзла к тропинке. Пока она живет у нас в приюте. Понимаю, что нужно быстрей выпускать ее на волю, но жутко страшно за нее – вдруг опять морозы ударят, и замерзнет полынья, в которой она осталась зимовать.

Пока зоозащитница не решила, что разумнее отпустить или перестраховаться и оставить у себя до весны, Тина обживается в клетке застланной соломой и плещется в ванной.

В Мурманске спасли утку.Видео: vk.com/murmanpriut

ИСТОЧНИК KP.RU

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