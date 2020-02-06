Раненый свиристель добрался из Мурманска в Москву на попутке

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Мир не без добрых людей! И одна из них - руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина. Она готова всегда прийти на помощь попавшему в беду хвостатому или пернатому. С начала года в ее добрых руках побывали уже три птицы.

Напомним, Оксана Львовна искала попутку до Первопрестольной для раненного свиристеля и, как выяснилось, нашла. Правда, не только для него.

- Я совсем не была готова, чтобы у меня одномоментно появились три подопечные птицы. Две - раненный свиристель и еще одна птица (пока не скажу какая) – уже в Москве: пригреты, накормлены и ждут посещения врачей. А вот - третья утка, - которую подобрал молодой человек в пик морозов, - рассказывает Оксана Анчишкина. – Птица, которую мы назвали Тиной, практически примерзла к тропинке. Пока она живет у нас в приюте. Понимаю, что нужно быстрей выпускать ее на волю, но жутко страшно за нее – вдруг опять морозы ударят, и замерзнет полынья, в которой она осталась зимовать.

Пока зоозащитница не решила, что разумнее отпустить или перестраховаться и оставить у себя до весны, Тина обживается в клетке застланной соломой и плещется в ванной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/759116" frameborder="0"></iframe> В Мурманске спасли утку.Видео: vk.com/murmanpriut

ИСТОЧНИК KP.RU