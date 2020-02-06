2020-02-06T09:36:53+03:00
Общество

В Мурманске следователи разберутся в ситуации с лежачей бабушкой, о которой не заботится сын

До бедной женщины нет дела родственнику, злоупотребляющему алкоголем
Варвара РУСЛАНОВА
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За пожилой женщиной не хочет ухаживать собственный сын [снимок носит иллюстративный характер].За пожилой женщиной не хочет ухаживать собственный сын [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одиночество в толпе – страшная вещь. Но оно вдвойне хуже, когда ты не можешь сам о себе позаботиться и даже лишен возможности позвать на помощь. Мимо ходят десятки, сотни людей, но никто даже не догадывается о бедственном положении человека. Именно такое испытание на старости лет уготовила судьба для пожилой женщины, которая живет вместе с сыном в одном из домов на улице Крупской в Мурманске.

- По имеющейся информации, пожилая женщина проживает в квартире вместе с сыном, который злоупотребляет спиртными напитками. Он не считает нужным заботиться о ней, якобы беспомощная мать голодает и лежит в нечистотах, - рассказывает и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – По данному факту начата проверка, по результатам которой действиям лица, допустившего оставление женщины в опасном для жизни или здоровья состоянии, будет дана юридическая оценка.

Ситуацию с пожилой мурманчанкой уже взял на контроль руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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