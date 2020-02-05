2020-02-05T17:51:45+03:00
Телевизор

Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала

Главный врач и сотрудницы медучреждения расскажут, в чем была причина конфликта с пациентом
Ника СВЕТЛОВА
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Обе стороны-участницы конфликта снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.Обе стороны-участницы конфликта снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
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Сотни тысяч просмотров в разных пабликах в "ВКонтакте" собирают два видео, сделанных в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре (горбольница). Здесь около трех часов ночи 1 февраля случился конфликт между родственником одного из пациентов и сотрудниками отделения.

Молодой мужчина обвинил женщин в том, что они уже второй день не меняют его отцу мочеприемник. А заодно в том, что сотрудницы больницы якобы находятся на рабочем месте в пьяном виде.

- Будешь уволена с работы, дурочка, - это самое безобидное, что услышали женщины в свой адрес.

В свою очередь они тоже отметили, что посетитель был нетрезв, и несколько раз попросили его уйти. Как и объяснить, почему так быстро наполнился мочеприемник. Однако мужчина хотел, что его срочно поменяли - но пока он снимал все происходящее на камеру, никто на его требование не откликнулся. Поэтому он провел процедуру самостоятельно.

Снятые обеими сторонами видео разлетелись по пабликам и вызвали неоднозначную реакцию. Резонанс был так велик, что главного врача горбольницы Евгения Тарбаева и участниц истории пригласили на Первый канал в передачу "На самом деле".

Как стало известно "КП", в эти дни мурманчане находятся на съемках в Москве. Выпуск должен выйти в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала
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