В Мурманске состоится первый конкурс женской поэзии

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:41:19+03:00

На творческом состязании можно прочитать до десяти своих стихов. Фото: pixabay.com

Жительницы областного центра поборются за звания самой женственной и оригинальной поэтессы города

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Для творческих дам, чьи сердца охватила муза, независимое творческое объединение молодежи Мурманска «Полярный день» подготовила конкурс женской поэзии, который, к слову, пройдет в областном центре впервые. Жительницам столицы Арктики предлагают представить публике и профессиональному жюри свои стихотворения.

- Главными призами творческого состязания станут бьюти-бокс от магазина корейской косметики и получение званий самой женственной и самой оригинальной поэтессы города. Кроме того, разыграется специальный приз симпатий члена жюри Руслана Мавлютова, - отметили в сообществе «Полярный день» в соцсетях.

Заявки на конкурс принимаются до первого марта, а финал пройдет 9-ого марта в 19.00 в Rock'n'Roll Music Bar. Выступление каждого участника должно длиться не более десяти минут. На конкурсе можно представить от трех до десяти своих стихотворений.

За более подробной информацией всех заинтересованных девушек просят обращаться к организаторам конкурса - в группу «Полярный день».

ИСТОЧНИК KP.RU