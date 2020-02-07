2020-02-07T08:41:19+03:00
Звезды

В Мурманске состоится первый конкурс женской поэзии

Жительницы областного центра поборются за звания самой женственной и оригинальной поэтессы города
Наталья ЛОБАНОВА
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На творческом состязании можно прочитать до десяти своих стихов. Фото: pixabay.comНа творческом состязании можно прочитать до десяти своих стихов. Фото: pixabay.com
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Для творческих дам, чьи сердца охватила муза, независимое творческое объединение молодежи Мурманска «Полярный день» подготовила конкурс женской поэзии, который, к слову, пройдет в областном центре впервые. Жительницам столицы Арктики предлагают представить публике и профессиональному жюри свои стихотворения.

- Главными призами творческого состязания станут бьюти-бокс от магазина корейской косметики и получение званий самой женственной и самой оригинальной поэтессы города. Кроме того, разыграется специальный приз симпатий члена жюри Руслана Мавлютова, - отметили в сообществе «Полярный день» в соцсетях.

Заявки на конкурс принимаются до первого марта, а финал пройдет 9-ого марта в 19.00 в Rock'n'Roll Music Bar. Выступление каждого участника должно длиться не более десяти минут. На конкурсе можно представить от трех до десяти своих стихотворений.

За более подробной информацией всех заинтересованных девушек просят обращаться к организаторам конкурса - в группу «Полярный день».

ИСТОЧНИК KP.RU

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