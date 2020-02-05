2020-02-05T17:18:50+03:00
Общество

Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации

Предыдущий перевозчик не может смириться с тем, что проиграл тендер
Варвара РУСЛАНОВА
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Непогода помешала полету санавиации в Островной.Непогода помешала полету санавиации в Островной.Фото: Александр ГЛУЗ
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В конце января из-за непогоды экстренному больному пришлось ждать три дня вертолет санавиации, чтобы добраться до Мурманской областной больницы. К счастью, метель улеглась и пилоты успели вовремя. Однако поклеп на них успели возвести.

- Они поставили минимальную цену, и в итоге у них теперь постоянные срывы. Серьезность проблемы демпинга в том, что на рынок приходят безответственные компании. В этот раз эвакуировать больного с Островного на большую землю мешали метеоусловия. Между тем, у нас все вертолеты летали, кроме 27 января,- поспешил высказаться по этому поводу на одном из информационных порталов руководитель кольского подразделения «Вологодское авиационное предприятие» Игорь Черняк.

Именно оно на протяжении многих лет выполняло рейсы санавиации, но в этом году цену перебила авиакомпания «СКОЛ», предложив за меньшие деньги возить нуждающихся в медицинской помощи северян на более новом вертолете Ми-8АМТ 2019 года выпуска, оборудованном современным медицинским модулем. Об этом перевозчике и ведет речь Игорь Черняк. Однако за авиакомпанию вступились в министерстве здравоохранения Мурманской области.

- Учитывая климатические особенности региона, особенно зимой, нет ничего удивительного в отказе лететь. Например, в 2019 году, когда санитарные рейсы выполняло «Вологодское авиационное предприятие», таких отказов было 132, а вылетов совершено 156. То есть практически каждая вторая заявка отклонялась по причине «отсутствия погоды». Обвинения в адрес нового исполнителя в безответственности представляются нам как минимум безосновательными, - отмечают в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
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