Цепочка столкновений: На дороге под Кильдинстроем Mercedes врезался в «ГАЗель», а та наехала на автобус МАЗ
На дороге под Кильдинстроем друг с другом столкнулись три машины. Аварии шли по инерции – врезался один, а под раздачу попали и другие авто. Среди помятых оказался и ни в чем неповинный рейсовый автобус, который стоял на обочине.
- Пятого февраля в 11.10 на 1370 километре + 100 метров федеральной автотрассы «Кола» водитель Mercedes ехал в сторону Санкт-Петербурга. В какой-то момент он наехал на стоящую «ГАЗель», которая от столкновения врезалась в автобус МАЗ, также стоящий у края дороги, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Когда произошло ДТП, водитель рейсового автобуса менял колесо. У МАЗа и «ГАЗели» были включены сигналы аварийной остановки. К счастью, никто в аварии не пострадал, зато пробка на дороге собраться успела.
Напомним: в ДТП под Апатитами погибли два человека, а под Мончегорском столкнулись несколько авто, где пострадали четыре северянина, в том числе и ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU