2020-02-05T16:52:06+03:00
Происшествия

Цепочка столкновений: На дороге под Кильдинстроем Mercedes врезался в «ГАЗель», а та наехала на автобус МАЗ

Из-за аварии собралась пробка
Наталья ЛОБАНОВА
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Одна авария повлекла за собой другую.Одна авария повлекла за собой другую.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На дороге под Кильдинстроем друг с другом столкнулись три машины. Аварии шли по инерции – врезался один, а под раздачу попали и другие авто. Среди помятых оказался и ни в чем неповинный рейсовый автобус, который стоял на обочине.

- Пятого февраля в 11.10 на 1370 километре + 100 метров федеральной автотрассы «Кола» водитель Mercedes ехал в сторону Санкт-Петербурга. В какой-то момент он наехал на стоящую «ГАЗель», которая от столкновения врезалась в автобус МАЗ, также стоящий у края дороги, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Когда произошло ДТП, водитель рейсового автобуса менял колесо. У МАЗа и «ГАЗели» были включены сигналы аварийной остановки. К счастью, никто в аварии не пострадал, зато пробка на дороге собраться успела.

Напомним: в ДТП под Апатитами погибли два человека, а под Мончегорском столкнулись несколько авто, где пострадали четыре северянина, в том числе и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Цепочка столкновений: На дороге под Кильдинстроем Mercedes врезался в «ГАЗель», а та наехала на автобус МАЗ
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