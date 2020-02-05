В Апатитах во время драки зарезали мужчину ножом

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:49:29+03:00

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В СУ Следственного комитета Мурманской области сообщили о человеке, которого пятого февраля зарезали в Апатитах. После драки с другим мужчиной этот день стал для него последним.

- В полицию позвонили очевидцы, которые рассказали о потасовке между двумя северянами на улице Бредова. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения своему оппоненту и хотел скрыться от полицейских, но не успел. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства трагичного случая.

- Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, осматривается место происшествия. Подробная информация будет известна при установлении всех обстоятельств, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU