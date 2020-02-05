2020-02-05T16:58:56+03:00
Общество

Стала известная причина, по которой китайцы перестали являться на рейсы из Мурманска

В последние дни на регистрацию не приходит от 10 до 15 иностранных туристов
Елена МОЛОДЦОВА
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На регистрацию не приходят по 10-15 человек.На регистрацию не приходят по 10-15 человек.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Еще неделю назад мурманчане смело могли сказать, что закрытие границы с Китаем из-за разыгравшейся в стране эпидемии коронавируса никак не отразилось на количестве туристов из Поднебесной в Заполярье. Но теперь последствия ограничений чувствуются все явственнее.

Напомним: 1 февраля на рейс Мурманск – Москва не явилось сразу 23 пассажира. Все они оказались гражданами Китая. Однако тогда в качестве одной из причин звучала закрытая дорога в Териберку – мол, туристы просто не успели вовремя выбраться из снежного плена. Но спустя несколько дней выяснилось, почему китайцы десятками не являются на рейсы.

- Стала известна причина «пропадающих» китайцев. В последние дни на регистрацию рейсов из Мурманска не приходят по 10-15 граждан КНР. Эти пассажиры отменили поездки и вообще не прилетали в Россию. Так как тарифы, как правило, невозвратные, они просто не отменяют бронирование, - объяснил источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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