Житель Мурманска купил лотерейный билет за 840 рублей и выиграл 12 миллионов
Удача капризна, но можно и попробовать завоевать ее расположение. Те, кто любит лотереи, рассказывают разные свои "приметы", как разбогатеть: покупать билетики в свой день рождения или на другие праздники, только в красивые даты и т.д.
Что именно делал житель Мурманска, когда покупал через Интернет лотерейный билетик «Гослото «5 из 36», мы пока не знаем. Но он точно везунчик!
- 4 февраля житель Мурманска купил на сайте билет за 840 рублей. Участник стал обладателем суперприза: 12 103 328 рублей. А благодаря развернутой ставке его выигрыш возрос до 12 147 328 рублей, - сообщили в «Гослото «5 из 36».
Информации, что северянин обратился за выигрышем, пока нет. Кстати, победители лотерии не всегда знают, что стали таковыми. Например, две сестры из Мурманска в свое время купили билетик и забыли про него. Победительниц искали несколько месяцев!
Напомним: в новогодней лотерее прошлого года житель Мурманской области выиграл миллион рублей. А еще один северянин ранее стал обладателем коттеджа.
ИСТОЧНИК KP.RU