Житель Мурманска купил лотерейный билет за 840 рублей и выиграл 12 миллионов

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:22:49+03:00

Мурманчанин выиграл в 14 тысяч раз больше, чем потратил на лотерейный билет! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Удача капризна, но можно и попробовать завоевать ее расположение. Те, кто любит лотереи, рассказывают разные свои "приметы", как разбогатеть: покупать билетики в свой день рождения или на другие праздники, только в красивые даты и т.д.

Что именно делал житель Мурманска, когда покупал через Интернет лотерейный билетик «Гослото «5 из 36», мы пока не знаем. Но он точно везунчик!

- 4 февраля житель Мурманска купил на сайте билет за 840 рублей. Участник стал обладателем суперприза: 12 103 328 рублей. А благодаря развернутой ставке его выигрыш возрос до 12 147 328 рублей, - сообщили в «Гослото «5 из 36».

Информации, что северянин обратился за выигрышем, пока нет. Кстати, победители лотерии не всегда знают, что стали таковыми. Например, две сестры из Мурманска в свое время купили билетик и забыли про него. Победительниц искали несколько месяцев!

Напомним: в новогодней лотерее прошлого года житель Мурманской области выиграл миллион рублей. А еще один северянин ранее стал обладателем коттеджа.

ИСТОЧНИК KP.RU