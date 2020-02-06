2020-02-06T08:53:51+03:00
Общество

После жалобы жителей Колы на засыпанный снегом тротуар дорожники взяли его на особый контроль

А власти Кольского района лично убедились, что путь свободен от сугробов
Елена МОЛОДЦОВА
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Тротуар на мосту через реку Кола очистили от снега после жалобы в соцсетях. Фото: Администрация Кольского районаТротуар на мосту через реку Кола очистили от снега после жалобы в соцсетях. Фото: Администрация Кольского района
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Снег, снег, снег… Этой зимой осадки стали главной темой всех совещаний и кухонных разговоров. Если природа временно не посыпает Кольский полуостров белыми мухами, то значит, после усердной работы дорожников и жилищников проход для пешеходов будет закрыт. Главное оружие против снега и лени рабочих – соцсети.

Напомним: после поста многодетной мамы в центре Мурманска почистили тротуар. Такой же фокус провернули и жители Колы.

- Узенький тротуарчик от переезда до моста через реку Кола в очередной раз засыпали снегом с проезжей части! Пять дней не очищают, обращения в диспетчерскую службу не дают результатов. Администрация Кольского района не принимает никаких мер. Как ходить пешеходам? – такой пост появился в группе «ДТП ЧП Кола».

Жалоба возымела действие, уже на следующий день на проблемном участке появились не только дорожные рабочие, но и главы Кольского района Александр Лихолат и Андрей Малхасян.

- Участок до знака «Стоп» является региональной дорогой, которую обслуживает «Мурманскавтодор». Его подрядчик приступил к вывозу снега с тротуаров. После знака трасса уже находится в федеральном ведении. Этот участок обслуживает Управление дорогой «Кола». После обращения руководителей Кольского района дорожники взяли на особый контроль очистку данных участков, - сообщили в администрации Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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