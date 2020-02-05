Больше 40 часов в изоляции: В Териберку отправили две колонны с продуктами и топливом

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:37:43+03:00

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Непогода не спешит открывать путь к селу Териберка. Напомним: в 20.00 3 февраля дорогу на побережье Баренцева моря закрыли в шестой раз с начала 2020 года. Однако уже в 13.00 трассу открыли, правда, только до Туманного.

- По-прежнему остается закрытым для движения автоподъезд к селу Териберка с 0 по 41 километр до улучшения погодных условий, - сообщили в диспетчерской службе Мурманскавтодора. – Остальные дороги в Мурманской области открыты для движения.

А ведь после последней метели дорога на побережье Баренцева моря оставалась открытой всего 11 часов. В итоге 4 и 5 февраля пришлось отправлять в Териберку настоящие гуманитарные конвои. Сначала в село доставили продукты в сопровождении снегоуборочной техники продукты для детского сада и школы. Сегодня на побережье отправилась колонна с топливом.

- По информации Мурманскавтодора, только что колонна успешно добралась до Териберки. Во главе ее шло два шнекоротора и скоростной отвал на базе трактора, за ними двигались 11 легковых автомобилей с туристами и три грузовика с углем для котельных. Замыкал колонну грузовик МЧС. Через час из Кильдинстроя прибудет снегоуборочный КамАЗ, который будет сопровождать колонну в обратном направлении, в которой пойдет в том числе и рейсовый автобус, - рассказали «КП» в администрации Кольского района.

Таким образом, жизнеобеспечению отдаленного села ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU