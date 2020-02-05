В фитнес-клубе Мурманска на беговой дорожке умер 33-летний тренер

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:26:27+03:00

Владимиру Архипову было всего 33 года. Фото: vk.com/s_terminal

У мужчины были проблемы с сердцем

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- Тренер с большой буквы, яркий, уникальный и талантливый, с прекрасным чувством юмора и активной жизненной позицией, весь свой опыт, знания и энергию передавал своим воспитанникам, - говорят сотрудники одного из спортивных клубов Мурманска.

Его коллектив понес утрату - 2 февраля остановилось сердце 33-летнего тренера Владимира Архипова. Как уточнили в клубе, у их сотрудника была атеросклеротическая болезнь сердца, с которой он обращался к врачам.

По данным СУ Следственного комитета по Мурманской области, мужчине стало плохо во время занятия на беговой дорожке. Судмедэксперты подтвердили, что смерть не была насильственной.

Напомним: 2 февраля внештатная ситуация случилась в фитнесс-клубе Nord Gym. Здесь во время занятий произошло задымление. По предварительной версии, оно случилось из-за короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU