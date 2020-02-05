2020-02-05T12:45:32+03:00
Общество

Тротуар в центре Мурманска почистили после видеобращения многодетной мамы

Глава администрации города Евгений Никора отреагировал на жалобу женщины
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Разница между фотографиями - один пост и несколько часов. Фото: Из архива Алены ЛянгазовойРазница между фотографиями - один пост и несколько часов. Фото: Из архива Алены ЛянгазовойФото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Кажется, единственный способ справиться с непроходимыми из-за снежной каши тротуарами – это записывать видеобращения к властям и выкладывать соцсети. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис строго следит, чтобы чиновники на местах реагировали на такие посты. Правда, неизвестно. помог ли этот способ молодой маме Ирине Маненковой, которая жаловалась на снежную кашу на пешеходной дорожке на улице Баумана.

Однако жительница Мурманска и многодетная мама Алена Лянгазова может поделиться положительным опытом. Вечером 3 февраля она опубликовала пост, приложив соответствующие фото и видео:

- Вот так в самом центре города – на проспекте Ленина возле дома №94 – нам приходится на руках переносить коляску через снежную кашу. Хочу уточнить, что мы специально выбрали маршрут через центр, а не более короткий, удобный для нас, понимая, что снега выпало много и уверенные, что тротуары вдоль главной городской магистрали уж точно почистили. Ан нет…

Уже утром 4 февраля ей пришло сообщение от главы администрации Мурманска Евгения Никоры, который объяснил причину такого катаклизма: снег с кровли убирала УК и должна была очистить тротуар от последствий своей деятельности, но в итоге этим пришлось заниматься Управлению дорожного хозяйства.

- С одной стороны, безусловно, радует, такая оперативная обратная связь и реальные действия. Но при этом все равно не могу никак понять, почему те, кто получает за уборку Мурманска зарплату, сформированную в том числе из налогов горожан, не могут качественно работать, пока не получат от руководства «волшебный пендель», - сообщила о реакции на свой пост Алена Лянгазова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»
Стала известная причина, по которой китайцы перестали являться на рейсы из Мурманска
Цепочка столкновений: На дороге под Кильдинстроем Mercedes врезался в «ГАЗель», а та наехала на автобус МАЗ
Тротуар в центре Мурманска почистили после видеобращения многодетной мамы
В Апатитах во время драки зарезали мужчину ножом
В Мурманске собирают для нуждающихся мази, лекарства и бинты
Житель Мурманска купил лотерейный билет за 840 рублей и выиграл 12 миллионов
В Коле «Алеша» успел потрескаться после недавнего ремонта
Больше 40 часов в изоляции: В Териберку отправили две колонны с продуктами и топливом
В Мурманске будет два домика "моржей"
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
В фитнес-клубе Мурманска на беговой дорожке умер 33-летний тренер
Ольга Бузова восхитилась студентом из Апатитов, организовавшим бизнес на уборке снега
Рыбный порт Мурманска выиграл суд на 150 миллионов рублей
В Мурманске из-за ситуации с коронавирусом дезинфицируют общественный транспорт
Для спасенного на теплотрассе щенка ищут дом
Сгоревший мурманский траулер "Бухта Наездник" утилизируют в Норвегии
В Оленегорске и Кировске появятся кинотеатры
Для того чтобы мальчик из Мурманска мог слышать, нужно собрать 170 тысяч долларов
Пьяный пассажир поезда Мурманск – Москва обматерил и ударил полицейского
Мурманская область заняла первое место среди самых «безналичных» регионов России