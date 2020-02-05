Тротуар в центре Мурманска почистили после видеобращения многодетной мамы

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:45:32+03:00

Разница между фотографиями - один пост и несколько часов. Фото: Из архива Алены Лянгазовой Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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Кажется, единственный способ справиться с непроходимыми из-за снежной каши тротуарами – это записывать видеобращения к властям и выкладывать соцсети. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис строго следит, чтобы чиновники на местах реагировали на такие посты. Правда, неизвестно. помог ли этот способ молодой маме Ирине Маненковой, которая жаловалась на снежную кашу на пешеходной дорожке на улице Баумана.

Однако жительница Мурманска и многодетная мама Алена Лянгазова может поделиться положительным опытом. Вечером 3 февраля она опубликовала пост, приложив соответствующие фото и видео:

- Вот так в самом центре города – на проспекте Ленина возле дома №94 – нам приходится на руках переносить коляску через снежную кашу. Хочу уточнить, что мы специально выбрали маршрут через центр, а не более короткий, удобный для нас, понимая, что снега выпало много и уверенные, что тротуары вдоль главной городской магистрали уж точно почистили. Ан нет…

Уже утром 4 февраля ей пришло сообщение от главы администрации Мурманска Евгения Никоры, который объяснил причину такого катаклизма: снег с кровли убирала УК и должна была очистить тротуар от последствий своей деятельности, но в итоге этим пришлось заниматься Управлению дорожного хозяйства.

- С одной стороны, безусловно, радует, такая оперативная обратная связь и реальные действия. Но при этом все равно не могу никак понять, почему те, кто получает за уборку Мурманска зарплату, сформированную в том числе из налогов горожан, не могут качественно работать, пока не получат от руководства «волшебный пендель», - сообщила о реакции на свой пост Алена Лянгазова.

ИСТОЧНИК KP.RU