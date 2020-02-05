В Мурманске из-за ситуации с коронавирусом дезинфицируют общественный транспорт
Этой зимой россиянам угрожает не только традиционный грипп, но и коронавирус. Пока эпидемия не объявлена, но эпидпорог в Мурманской области несколько повышен. Из-за этого в регионе предприняты дополнительные меры, чтобы северяне не болели.
Так, все автобусы и троллейбусы "Электротранспорта" перед выходом на линию проходят обязательную дезинфенцию.
- Мы и раньше это делали, но сейчас используем другое процентное соотношение растворов. Они не оставляют следов, - пояснил "КП" генеральный директор "Электротранспорта" Сергей Коробков.
По уборке общественного транспорта создан большой документ, который четко расписывает, как наводить чистоту. Также все кондукторы и водители перед выходом на линию проходят медосмотр, и если есть хоть малейшие признаки заболевания - отправляют домой. Маски пока сотрудники компании-перевозчика не носят, но если эпидпорог будет превышен или будет объявлена эпидемия - к этой мере прибегнут.
А пока маски стали обязательны для сотрудников магазинов, где торгуют продуктами, и общепита. Соответствующее письмо от министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области по предписанию регионального Роспотребнадзора получили все руководители точек. Три раза в день теперь им надо делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Также помещения надо проветривать.
ИСТОЧНИК KP.RU