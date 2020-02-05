В Мурманске из-за ситуации с коронавирусом дезинфицируют общественный транспорт

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:06:22+03:00

В магазинах и кафе теперь должны минимум три раза в день делать влажную уборку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Этой зимой россиянам угрожает не только традиционный грипп, но и коронавирус. Пока эпидемия не объявлена, но эпидпорог в Мурманской области несколько повышен. Из-за этого в регионе предприняты дополнительные меры, чтобы северяне не болели.

Так, все автобусы и троллейбусы "Электротранспорта" перед выходом на линию проходят обязательную дезинфенцию.

- Мы и раньше это делали, но сейчас используем другое процентное соотношение растворов. Они не оставляют следов, - пояснил "КП" генеральный директор "Электротранспорта" Сергей Коробков.

По уборке общественного транспорта создан большой документ, который четко расписывает, как наводить чистоту. Также все кондукторы и водители перед выходом на линию проходят медосмотр, и если есть хоть малейшие признаки заболевания - отправляют домой. Маски пока сотрудники компании-перевозчика не носят, но если эпидпорог будет превышен или будет объявлена эпидемия - к этой мере прибегнут.

А пока маски стали обязательны для сотрудников магазинов, где торгуют продуктами, и общепита. Соответствующее письмо от министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области по предписанию регионального Роспотребнадзора получили все руководители точек. Три раза в день теперь им надо делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Также помещения надо проветривать.

ИСТОЧНИК KP.RU