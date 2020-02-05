«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:07:27+03:00

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Самое полезное проведение досуга для детей – часок-другой в компании с книгой. Особенно тянутся к знаниям мальчишки и девчонки, когда временно находятся вдали от дома, родителей, привычных шумных игр и любимых игрушек. О малышах и подростках, которые коротают дни в детской больнице, подумали в Мурманской детской библиотеке-филиале №4 «Умка».

В группе «Умки» в «ВКонтакте» разместили запись о проведении Международной акции «Дарите книги с любовью». Любой желающий может провести небольшую ревизию своих книжных полок и пополнить библиотеку хорошей литературой для ребят.

- Участвуй в акции! Принеси книгу в библиотеку, лучшие книги будут переданы в детскую больницу, - написали на стене сообщества.

Сбор книг состоится по адресу улица Капитана Пономарева, 9/5. Телефон для справок (8152) 25-70-11.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что книга мурманского писателя Александра Полярного «Мятная сказка» стала самой продаваемой в 2019 году

ИСТОЧНИК KP.RU