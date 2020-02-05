В Мурманске собирают для нуждающихся мази, лекарства и бинты

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:42:19+03:00

Лекарства сейчас дорогие - не все могут себе позволить их купить. Фото: Артем ЛЕНЦ

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Оказаться в беде, заболеть или попасть в больницу может совершенно любой человек. К сожалению, не каждый способен обеспечить себя даже банальным обезболивающим, когда это необходимо. Так, общественная организация «Добросвет» объявила сбор средств медицинской помощи и гигиены для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

На странице группы «Добросвета» в «ВКонтакте» появилось сообщение о сборе. Любой желающий может помочь и передать нуждающимся в простых медицинских благах людям необходимые вещи. В перечень входят перевязочные материалы (бинты, пластырь, вата, зеленка, йод), обеззараживающие средства (хлоргексидин и перекись водорода), мази «Левомеколь» и «Спасатель», лекарства (анальгин, парацетамол, цитрамон, дротаверин и активированный уголь), а также хозяйственное мыло и стиральный порошок.

Все перечисленное находится практически в каждом доме: в аптечке или на полочке в ванной. А кому-то эти предметы копеечной стоимости могут действительно помочь. Сбор осуществляется в Храме св. князя Владимира (Лобова, 53), Храме «Спас на водах» (Героев Североморцев,1), в Храме св. Пантелеимона (Терский, 7А) и в Введенском храме (Михаила Бибикова, 3А).

Телефон для справок +7-902-131-10-45.

ИСТОЧНИК KP.RU