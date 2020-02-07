2020-02-07T15:51:16+03:00
Туризм

Квадрокоптер американца пролетел над Мурманской областью

Засняв красивые зимние виды, журналист сделал видеонарезку [видео]
Лидия АРСТОВА
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Автор запечатлел много красивых мест Заполярья. Фото: Тим КербиАвтор запечатлел много красивых мест Заполярья. Фото: Тим Керби
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Мурманская область давно стала излюбленным местечком для туристов. Северные пейзажи и природные явления завораживают как местных жителей, так и гостей. И в объективы фотографов виды Кольского Заполярья попадают не редко. Так, журналист американского происхождения Тим Керби с помощью квадрокоптера заснял Мурманск и регион в разных местах и сделал видео.

Для съемок ролика квадрокоптер отправили кружить над Териберкой, Кировском и столицей Заполярья. В областном центре особое внимание уделили главным достопримечательностям города: ледоколу «Ленин» и памятнику «Алеша». Северную природу журналист тоже не оставил в стороне и заснял, как парят птицы над заливом, автомобиль то «плывет» по бушующему морю, то штурмует бескрайнюю тундру.

- Привет из промерзлого Мурманска! Я далеко за Полярным кругом. Да, как всегда, это ваш приятель Тим Кирби, и для начала нашей серии видеороликов в этом и других городах России на севере мы покажем вам отличные кадры, которые мы захватили, - подписал видеоролик автор видео.

Стоит отметить, что Тим Кирби – российский журналист американского происхождения. Он родился в США (штат Огайо), а в 2006 году переехал в Россию.

Квадрокоптер американца заснял красоты Мурманской области.Автор: Тим Керби

ИСТОЧНИК KP.RU

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