Рыбный порт Мурманска выиграл суд на 150 миллионов рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:26:34+03:00

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Почти три с половиной года длился судебный процесс по иску Мурманского морского рыбного порта к комитету по тарифному регулированию столицы Заполярья.

Начался он из-за пресловутой котельной, которой владело предприятие, - она отапливала дома Жилстроя и улицы Фестивальная. Дело было экономически невыгодным и к тому же не профильным для порта. Поэтому от такой услуги отказались. Но город не дал сделать это просто: предприятие обязали отапливать жилфонд до тех пор, пока не будет построена новая котельная.

- Возник вопрос о компенсации будущих убытков, понесенных предприятием из-за наложенного обязательства, - сообщила Екатерина Ульяненко, заместитель начальника юридического департамента АО "Мурманский морской рыбный порт". - Согласно заключению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 2016 года их предельный размер был равен... нулю! Чтобы доказать обратное, в сентябре 2016 года порт был вынужден подать в суд иск об установлении предельного размера таких убытков. Далее последовало долгое разбирательство с приведением каждой стороной ссылок на понесенные расходы, установленные тарифы и нормативы.

В итоге Мурманский областной арбитражный суд встал на сторону рыбного порта и обязал комитет признать убытки в размере 150 миллионов рублей.

Как пояснили "КП" в пресс-службе рыбного порта, теперь мэрии предстоит еще изыскать немалую сумму. На предприятии также уже подсчитали расходы порта за теплоснабжение в 2019 году, заявление о расчете размера убытков в комитет уже подано. Но тот отказался его рассматривать до вынесения решения суда по 2017-2018 году. Теперь этот вопрос должен решиться.

ИСТОЧНИК KP.RU