2020-02-04T18:03:47+03:00
Общество

Для того чтобы мальчик из Мурманска мог слышать, нужно собрать 170 тысяч долларов

Американские врачи готовы сформировать слуховые проходы и ушные раковины Арсению Драчуку
Мария ПАШЕНКОВА
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Арсению нужна наша помощь! Фото: vk.com/life__projectАрсению нужна наша помощь! Фото: vk.com/life__project
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Девятилетний Арсений Драчук хорошо знает, что такое больничная жизнь: только в первый год жизни он перенес три операции на сердце. Но поездку в одну из американских клиник он и его родители ждут с нетерпением.

Дело в том, что мальчик плохо слышит. Его диагноз: "Врожденная аномалия развития ушей. Двусторонняя полная атрезия наружных слуховых проходов. Микротия (отсутствие слуховых проходов, деформация ушных раковин). Двусторонняя хроническая кондуктивная тугоухость 3 степени".

- Но Арсений не сдается. Он очень веселый, светлый, никогда не унывающий ребенок. Благодаря слуховому аппарату костной проводимости Арсений может слышать! Он растет, и аппаратов теперь два. Для дальнейшего развития мальчику необходима высокотехнологическая операция по формированию слуховых проходов и ушных раковин. На родине мальчику помочь не могут, - рассказали волонтеры благотворительного проекта "Жизнь"

Но сделать это могут в США в клинике Global Hearing Inc.. Операция очень дорогая - 170 тысяч долларов (почти 11 миллионов рублей). Собрать нужную сумму надо уже к августу. Пожертвования уже составили 24 тысячи долларов.

Узнать, как помочь Арсению, можно на странице проекта "Жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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