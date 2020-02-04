Для того чтобы мальчик из Мурманска мог слышать, нужно собрать 170 тысяч долларов

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Девятилетний Арсений Драчук хорошо знает, что такое больничная жизнь: только в первый год жизни он перенес три операции на сердце. Но поездку в одну из американских клиник он и его родители ждут с нетерпением.

Дело в том, что мальчик плохо слышит. Его диагноз: "Врожденная аномалия развития ушей. Двусторонняя полная атрезия наружных слуховых проходов. Микротия (отсутствие слуховых проходов, деформация ушных раковин). Двусторонняя хроническая кондуктивная тугоухость 3 степени".

- Но Арсений не сдается. Он очень веселый, светлый, никогда не унывающий ребенок. Благодаря слуховому аппарату костной проводимости Арсений может слышать! Он растет, и аппаратов теперь два. Для дальнейшего развития мальчику необходима высокотехнологическая операция по формированию слуховых проходов и ушных раковин. На родине мальчику помочь не могут, - рассказали волонтеры благотворительного проекта "Жизнь"

Но сделать это могут в США в клинике Global Hearing Inc.. Операция очень дорогая - 170 тысяч долларов (почти 11 миллионов рублей). Собрать нужную сумму надо уже к августу. Пожертвования уже составили 24 тысячи долларов.

Узнать, как помочь Арсению, можно на странице проекта "Жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU