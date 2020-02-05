2020-02-05T08:51:15+03:00
Дом. Семья

Для спасенного на теплотрассе щенка ищут дом

Малышке Тессе всего два месяца
Мария ПАШЕНКОВА
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Малышка Тесси ищет новый дом. Фото:vk.com/teplomurМалышка Тесси ищет новый дом. Фото:vk.com/teplomur
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На прошлой неделе мы писали про то, как из теплокамеры в Ленинском районе Мурманска спасли собачье семейство. Сначала из подземного укрытия удалось выманить трех взрослых собак, а затем оттуда удалось забрать щенка.

Ее родственники разбежались, а вот двухмесячная малышка осталась при "Мурманэнергосбыте", который заведует теплокамерой. Оставить крошку на морозе у сотрудников не поднялась рука. Но и жить при станции щенок не может. Поэтому для нее уже больше недели ищут новый дом.

- А назвалиэту ласковую девочку в честь первого дома, который не дал замерзнуть малышке, Тессой (ТЕплотраССА) или Тесси. Предложили имя неравнодушные жильцы соседнего дома. Хотя чаще они называют ее "милахой", - рассказали в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".

Может, кто-то из северян захочет приютить малышку, похожую на медвежонка, с глазами-бусинками?

ИСТОЧНИК KP.RU

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