Сгоревший мурманский траулер "Бухта Наездник" утилизируют в Норвегии

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:26:32+03:00

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В конце сентября умер рыболовный траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник". Напомним, судно загорелось во время стоянки в бухте Брейвика в Тромсё. На борту находились 29 моряков, все они смогли спастись.

А вот траулер спасти не смогли. Почти сутки его пытались потушить, а потом он пошел ко дну. В декабре его подняли на поверхность, и тогда же было принято решение разрезать "Бухту Наездник" на металл. Везти его в Мурманскую область ради этого посчитали невыгодным. Поэтому все необходимые работы проведут на норвежской земле.

-Траулер отбуксирован в корабельный док в Бергене. Довели траулер до завода в 3:00 ночи. В дальнейшем будет утилизация, - сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по безопасности мореплавания Мурманского тралового флота Алексея Осипенко.

Напомним: пожар на судне едва не привел к экологической катастрофе в бухте. К счастью, удалось избежать разлива топлива

ИСТОЧНИК KP.RU