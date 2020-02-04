В Оленегорске и Кировске появятся кинотеатры

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:20:37+03:00

Сразу в двух городах Мурманской области теперь можно будет смотреть кино на большом экране. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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В 2019 году в Мурманской области стало минимум на два кинотеатра больше – кинозалы открылись в Ревде и Заполярном. Что ж, наступивший год может стать не менее плодотворным.

- На днях мы подписали соглашение о намерениях с инвестором, который хочет открыть в городе современный кинотеатр, - рассказывает глава Оленегорска Олег Самарский. – Для этих целей он выбрал малый зал кинотеатра «Полярная звезда». В мае мы освободим помещение от кружков и нашего городского телевидения, и рабочие приступят к реализации проекта.

Кинозал будет рассчитан на 90 зрителей. В нем можно будет посмотреть 2D и 3D фильмы. Увы, IMAX не получится сделать технически. Билет же обойдется горожанам в 250 и 350 рублей. Обещают, что будет возможность купить и попкорн. Кинотеатр станет подарком жителям Оленегорска к Дню знаний и Дню города.

- Между нами, инвестором и Корпорацией развития Мурманской области будет заключен трехсторонний договор. Помещение будет передано в долгосрочную аренду, а все оборудование останется у города, - рассказывает Олег Самарский. – Кроме того, наш кинотеатр будет включен в сетку Екатеринбурга, по которой сейчас работают залы в Североморске и «Галактике» в Мурманске.

Реконструкция бывшего кинотеатра «Большевик» должна начаться и в Кировске. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял предварительное решение о выделении средств на эти цели уже в этом году. Проект должен пройти экспертизу до середины февраля, а вскоре и начнутся и сами работы.

ИСТОЧНИК KP.RU