2020-02-04T18:07:28+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир поезда Мурманск – Москва обматерил и ударил полицейского

26-летнего буяна суд отправил под стражу до конца следствия
Варвара РУСЛАНОВА
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Поездка в поезде Мурманск - Москва закончилась для одного из пассажиров уголовным делом.Поездка в поезде Мурманск - Москва закончилась для одного из пассажиров уголовным делом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С тех пор, как в поездах запретили курить и распивать спиртное, поездки стали куда комфортнее. Правда, такой порядок далеко не всем по нраву. Некоторые коротают дорогу за рюмочкой горячительных напитков втихаря и ложатся спать, но находятся и те, кого тянет на подвиги. Одним из таких оказался 26-летний пассажир поезда МурманскМосква.

- 31 января сотрудник транспортной полиции попытался привлечь пьяного молодого человека к административной ответственности. Однако это не понравилось нарушителю общественного спокойствия - он ударил блюстителя порядка и обматерил при всех, - рассказывают в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

В ведомстве уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Кандалакшский суд отправил буяна в СИЗО, где он и будет дожидаться окончания следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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