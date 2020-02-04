В столкновении фуры и легковушки в Карелии погибла 24-летняя мурманчанка

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:11:47+03:00

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Федеральная трасса «Кола» оказалась богата на происшествия в последние сутки. За несколько часов до смертельной аварии на 1216-м километре автодороги Р-21 не менее страшное ДТП произошло в Карелии, практически на границе с Мурманской областью. Автокатастрофа случилась в 17.04 3 февраля на 1037-м километре трассы «Кола».

- По предварительной информации, Subaru занесло. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Ford, - сообщает Госавтоинспекция Карелии. – В аварии погибли 24-летняя пассажирка легковушки, жительница Мурманской области. Травмы получили 55-летний водитель Subaru и его 20-летняя пассажирка, тоже жительница Заполярья.

В республиканской ГИБДД уже начали проверку по факту ДТП, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшей автокатастрофы, в том числе и почему иномарка оказалась в роковой момент на встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU