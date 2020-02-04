2020-02-04T13:20:47+03:00
Происшествия

Под Апатитами в аварии с микроавтобусом погибли два человека

От удара водителя внедорожника откинуло на заднее сидение
Варвара РУСЛАНОВА
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Мощный удар пришелся на правую сторону внедорожника. Фото: ХибИнформБюроМощный удар пришелся на правую сторону внедорожника. Фото: ХибИнформБюро
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Не зря федеральную трассу «Кола» в народе прозвали «дорогой смерти». Состояние полотна и зимой, и летом настолько хорошее, что водители не отказывают себе в искушении погонять. Увы, скорость и рискованные маневры делают свое дело, бросая «железных коней» навстречу друг другу. Утром 4 февраля под Апатитами произошла еще одна страшная авария.

- Около 9.00 на 1216 километре федеральной трассы «Кола» случилось ДТП. По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Starex, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как сообщает «ХибИнформБюро», удар пришелся на правую сторону внедорожника и был такой силы, что 67-летнего водителя отбросило на заднее сидение. Увы, ни он, ни его 63-летняя спутница в аварии не выжили. Оба погибших оказались жителями Кандалакши. Водителю микроавтобуса повезло в разы больше – мурманчанин даже пробовал отказаться от госпитализации, но медики убедили его отправиться в больницу и пройти обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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