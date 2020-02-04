2020-02-04T12:05:49+03:00
Общество

Дорогу на Териберку и Туманный закрыли в шестой раз

Мурманскавтодор просит не грубить диспетчерам и не пытаться проехать по участку, на котором нет движения
Елена МОЛОДЦОВА
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Техника уже вышла чистить Серебрянку. Фото: "Моя Теримберка"Техника уже вышла чистить Серебрянку. Фото: "Моя Теримберка"
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Увы, в этом году зима щедро одаривает Кольский полуостров метелями и ураганными ветрами. А, значит. трассу, ведущую на побережье Баренцева моря, приходится закрывать с завидной регулярностью.

Последний раз между перекрытиями автодороги Кола – Серебрянские ГЭС прошло всего 11 часов. В 20.00 3 февраля из-за усиления ветра, низовой метели и отсутствия видимости ее закрыли в шестой раз с начала 2020 года. Утром непогода утихла, и снегоуборочная техника вышла на расчитку сложного участка, но об открытии пока говорить рано.

Практически каждый раз, когда дорогу закрывают, находятся смельчаки, которые пытаются проехать по наглухо заметенной трассе.

- Проявляя полное безразличие к информации о закрытии дороги и оказавшись в снежном плену, участники дорожного движения создают серьезные препятствия для работы снегоуборочной техники, подвергая опасности свои жизнь и здоровье и механизаторов. Вместо того, чтобы чистить трассу, дорожникам приходится вытаскивать застрявшие машины. Некоторые из водителей и пассажиров в порыве гнева допускают неподобающие, ненормативные высказывания, в том числе угрозы, в адрес диспетчеров и дорожников по телефону, - рассказывают в Мурманскавтодоре. – В соцсетях и вовсе проповедуют мнение о том, что дороги попросту не чистят от снега. А кто же их чистит? Только постоянный труд дорожников, порой сопряженный с риском в сильную метель, ураганный ветер при нулевой видимости, позволяет обеспечивать проезд по дорогам региона.

В Мурманскавтодоре просят уважать труд дорожников, а собираясь в дальнюю дорогу, узнавать о состоянии трасс на сайте или по круглосуточному телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.

ИСТОЧНИК KP.RU

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