Для пострадавшего в пожаре Трифонов-Печенгского монастыря собирают деньги
И святые места не обходит стороной огонь. Увы, история знает много примеров, когда из-за налетчиков страдали храмы и церкви. Хотя и в мирное время случаются беды.
3 февраля пожар случился в Трифонов-Печенгоском монастыре.
- В обители преподобного Трифона сгорел прачечно-помывочный комплекс, - уточнили в Мурманской епархии.
В МЧС по Мурманской области уточнили, что причины возгорания устанавливаются. К счастью, пострадавших не было. Но вот сама баня основательно разрушена, на ее месте проще построить новую. Для этого северян просят пожертвовать посильные суммы.
Реквизиты монастыря
Религиозная организация «Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь поселка Луостари Печенгского района Мурманской области Североморской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 5109700419
КПП 510901001
р/с 4070 3810 1410 6000 0005
к/с 3010 1810 3000 0000 0615 в Отделении № 8627 Сбербанка г.Мурманска
БИК 044705615
электронная почта: Trifon-Luostari@yandex.ru
Пожертвования на нужды монастыря можно перевести наместнику монастыря игумену Давиду:
Карта «Сбербанка» 5469 4100 1328 6343 Дубинин Владимир Геннадьевич
иеромонаху Дамиану:
Карта «Сбербанка» 4276 4100 1154 8435
ИСТОЧНИК KP.RU