2020-02-04T11:18:57+03:00
Общество

Для пострадавшего в пожаре Трифонов-Печенгского монастыря собирают деньги

В обители сгорел прачечно-помывочный комплекс
Ника СВЕТЛОВА
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Сильный пожар уничтожил баню. Фото: vk.com/mmeparhСильный пожар уничтожил баню. Фото: vk.com/mmeparh
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И святые места не обходит стороной огонь. Увы, история знает много примеров, когда из-за налетчиков страдали храмы и церкви. Хотя и в мирное время случаются беды.

3 февраля пожар случился в Трифонов-Печенгоском монастыре.

- В обители преподобного Трифона сгорел прачечно-помывочный комплекс, - уточнили в Мурманской епархии.

В МЧС по Мурманской области уточнили, что причины возгорания устанавливаются. К счастью, пострадавших не было. Но вот сама баня основательно разрушена, на ее месте проще построить новую. Для этого северян просят пожертвовать посильные суммы.

Реквизиты монастыря

Религиозная организация «Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь поселка Луостари Печенгского района Мурманской области Североморской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 5109700419

КПП 510901001

р/с 4070 3810 1410 6000 0005

к/с 3010 1810 3000 0000 0615 в Отделении № 8627 Сбербанка г.Мурманска

БИК 044705615

электронная почта: Trifon-Luostari@yandex.ru

Пожертвования на нужды монастыря можно перевести наместнику монастыря игумену Давиду:

Карта «Сбербанка» 5469 4100 1328 6343 Дубинин Владимир Геннадьевич

Яндекс кошелек

иеромонаху Дамиану:

Карта «Сбербанка» 4276 4100 1154 8435

Яндекс кошелек

ИСТОЧНИК KP.RU

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