2020-02-04T12:46:40+03:00
Происшествия

В Заполярном заведующая детского сада помогла сыну на полмиллиона рублей за счет бюджета своего учреждения

Женщина лишилась своей должности и возместит нанесенный ущерб
Варвара РУСЛАНОВА
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Заведующей пришлось пойти под суд за излишнюю заботу над сыном.Заведующей пришлось пойти под суд за излишнюю заботу над сыном.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На что готова мать ради своего ребенка? На многое. Однако порой опека переходит все границы и даже рамки закона. Именно так произошло с заведующей детского сада №27 в Заполярном. Она долгих два с половиной года «доила» бюджета администрации Печенгского района, чтобы помогать любимому сыну и его семье.

- В декабре 2016 года руководитель детского сада устроила к себе на работу своего сына, который проживает за пределами региона. Мужчина был не в курсе своего трудоустройства и никаких обязанностей не выполнял, но зарплата на его банковскую карту приходила исправно. Правда, он искренне считал, что это материальная помощь от его мамы. Так продолжалось до апреля 2019 года. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной в крупном размере с использованием служебного положения», занималось региональное Управление ФСБ. В суде заведующая свою вину признала и в добровольном порядке возместила часть нанесенного администрации Печенгского района ущерба. Остальные деньги ей придется вернуть по иску, который уже удовлетворили.

- Руководителю детского сада назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Кроме того, два года ей нельзя будет занимать должности, связанные с управлением в муниципальных учреждениях, - отмечают в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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