Страшный понедельник: В Мурманске сверкают кислотно-голубые вспышки и из вентиляции фитнес-клуба валит дым

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:12:16+03:00

Дым был, а МЧС не вызвали. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вечер понедельника, 3 февраля, больше походит на пятницу 13. По крайней мере, внештатные ситуации происходят одна за другой.

- Сейчас электричество вырубилось. Над верхними домами по улице Капитана Орликовой небо светилось кислотно-голубым. Что это было? – такое сообщение появилось в группе «Мурманск ДТП ЧП».

А спустя какое-то время дымом наполнился фитнес-центр на улице Буркова.

- В какой-то момент из вентиляции повалил дым. Всех стали эвакуировать, в том числе и детский клуб. При этом люди не торопятся выходить, спокойно берут номерки и заканчивают начатые тренировки, - рассказывает очевидец.

Однако в МЧС уверяют, что все спокойно: на улице Капитана Орликовой ложно сработала сигнализация, а с улицы Буркова и вовсе сигналов не поступало. Тем не менее, в спасательном ведомстве разбираются, почему в случае угрозы возгорания - дыма, как известно, не бывает - администрация фитнес-центра не вызвала пожарных.

- В клубе никто не берет телефон, а в МЧС пытаются выяснить, почему им вовремя никто не позвонил, -отмечает собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU